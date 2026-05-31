رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت گفت: ما دهه امامت و ولایت را یک فرصت میدانیم؛ چرا که محتوای این دهه بسیار غنی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت در نشست خبری، اظهار داشت: مناسبتها برای نهادها و نیروهای فرهنگی یک فرصت است؛ یعنی اگر بخواهیم فرهنگی را در جامعه تقویت کنیم نیاز به چنین سوژههایی داریم و فرصتهایی که از اینها به بهانههای مختلف استفاده میکنیم مثل روز مادر و روز پدر، روز طبیعت و یا هفته دفاع مقدس.
وی ادامه داد: ما دهه امامت و ولایت را یک فرصت میدانیم؛ چرا که محتوای این دهه بسیار غنی است و به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دارای عظمت و اهمیت است.
حجت الاسلام تقوی گفت: با بزرگداشتها و تبیین محتوای آنمناسبت فرهنگ سازی میکنیم.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت گفت: ۴۸هزار واحد مسکونی مردمی که در ایام جنگ آسیب دیدهاند با همت بنیاد مسکن بازسازی میشود که تا عید غدیر این تعداد مسکن تحویل داده خواهد شد. ۵۰هزار بسته معیشتی به خانواده های نیازمندان در روز غدیر ارائه خواهد شد.
تقوی افزود : مراسم ویژه تجلیل از شهدا و جانبازان سادات در سراسر کشورنیز برگزار خواهدشد. راه اندازی هشتگ «سلام سید» با حضور خانواده های سادات نیز برگزار خواهد شد.
تقوی در ادامه گفت : همچنین زندانیان سادات جرایم غیر عمد نیز در روز غدیر آزاد خواهند شد.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت عنوان کرد: اعزامسه هزار مبلغ غدیری از سوی ستاد مرکزی قم به سراسر کشور نیز انجام خواهد شد. ۱۵ هزار گروه راهپیمایی راه اندازی می کنند و یککار فرهنگیویژه ای را انجاممیدهند.
وی گفت: برنامه از غدیر تا ظهور نیز در مسجد جمکران برگزار خواهد شد. موکب های کیلومتری در تمام جزایر ایرانی در جنوب کشور برگزار خواهد شد.