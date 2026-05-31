سدهای خوزستان شامل سد‌ دز، کارون ۳ و ۴ و شهید عباسپور کاملاً آبگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: هم‌اکنون سد‌های دز، کارون ۳ و ۴ و شهید عباسپور کاملاً آبگیری شدند.

عباس صدریان‌فر، با تشریح وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: سال آبی جاری، از جهات متعدد، سالی استثنایی و متفاوت در چند سال اخیر به شمار می‌آید؛ به‌گونه‌ای که خوزستان در نیمه نخست، با یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخی، افت شدید ذخایر و کاهش ۴۴ درصدی ورودی سد‌ها نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بود.

وی با اشاره به تغییر ناگهانی رژیم هیدرولوژیک حوضه‌های آبریز در فروردین‌ماه افزود: ثبت ۱۲ هزار و ۳۸۱ میلیون مترمکعب ورودی در یک بازه یک‌ماهه، که معادل آورد ۶ ماهه نخست بود، مدیریت هم‌زمان تنش خشکسالی و سیلاب را الزامی کرد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: با بهره‌گیری از مدل‌سازی‌های پیش‌نگر و پایش مستمر، راهبرد‌های عملیاتی برای بهینه‌سازی تراز مخازن سد‌ها تدوین و با موفقیت اجرایی شد.

صدریان‌فر با اعلام اینکه حجم کل ذخایر سد‌های استان به ۱۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است، گفت: از این میزان، هشت هزار و ۹۰۰ میلیون مترمکعب، حجم مفید و قابل بهره‌برداری است که نسبت به سال گذشته، رشد چهار هزار و ۵۰۰ میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد.

صدریان‌فر یادآور شد: هم‌اکنون سد‌های دز، کارون چهار، کارون سه و شهید عباسپور به‌طور کامل آبگیری شده‌اند و حجم مفید سد‌های کرخه و مارون نیز به ترتیب به یک هزار و ۶۷۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی مدیریت روان‌آب‌ها در بالادست و پایین‌دست سد‌ها تصریح کرد: علاوه بر ذخیره‌سازی، انتقال حداکثری روان‌آب‌های میان‌حوضه‌ای به تالاب‌های هورالعظیم و شادگان و همچنین کانون‌های ریزگرد، از طریق ارتباط میان رودخانه‌های استان، در دستور کار قرار گرفت که موجب تقویت وضعیت زیست‌محیطی منطقه شد.