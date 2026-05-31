پخش زنده
امروز: -
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از عملیاتی شدن فرآیند ترانزیت خودرو در بندر جاسک خبر داد و بر اهمیت راهبردی منطقه مکران در معادلات جدید تجارت دریایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حمیدرضا محمدحسینی تختی افزود: نخستین محمولههای خودرو از کشور عمان با موفقیت وارد شده است.
وی گفت: پس از رایزنیهای گسترده و اخذ مجوز موقت سهماهه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملیات تخلیه نخستین مرحله از این خودروها آغاز شده است.
بیشتربخوانید: چالش ها و فرصت های توسعه مناطق آزاد قشم و کیش
محمدحسینی تختی افزود: در نخستین مرحله، دو فروند شناور لندینگکرافت حامل خودروهای وارداتی از طریق این بندر وارد شده که هر کدام شامل هشت دستگاه خودرو بوده است.