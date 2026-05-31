پخش زنده
امروز: -
قصههای گلستان سعدی در کتابخانه یادگاران امام خمینی (ره) شهر بهمن استان فارس به نمایش درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول کتابخانه یادگاران امام (ره) بهمن گفت: این برنامه جذاب و خلاقانه گامی مؤثر برای تقویت پیوند میان مدرسه و کتابخانه وکتابخوانی است.
بهنام نعمت الهی ادامه داد: هدف از برگزاری این برنامهها ارتقای سطح سواد ادبی دانش آموزان شهر بهمن است.
او افزود: این برنامه با هدف زنده کردن هنر قصه گویی، فرصتی بینظیر برای آشنایی نسل جدید با ادبیات غنی فارسی فراهم میآورد.