به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور، پس از بررسی دقیق کارنامه حرفه‌ای و سوابق ادبی «مریم اسلامی»،نشان درجه یک هنر در رشته شعر را به وی اعطا کرد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابورگفت: این گواهی‌نامه که بر اساس مصوبات قانونی هم‌تراز با مدرک دکتری تخصصی است، در فرآیندی تخصصی و پس از احراز شایستگی‌های نخبگی به پدیدآورندگان طراز اول کشور اهدا می‌شود.

حمید رضا آتشی گفت: این نشان، از آن جایی دارای اعتبار است که علاوه بر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای ارزشیابی، نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگستان هنر و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را امضا و تأیید می‌کنند.

آتشی تصریح کرد: خانم مریم اسلامی دارای تالیف و انتشار بیش از ۳۰۰عنوان کتاب، در قالب‌های شعر، داستان و ترجمه برای کودکان و کسب جوایز معتبری، چون جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه پروین اعتصامی، جایزه بین‌المللی شعر فجر، جایزه کتاب رشد، جایزه عباس یمینی‌شریف و نشان ماهی سیاه کوچولو، سوابق تدریس هنری، پرورش استعداد‌های نوظهور در عرصه ادبیات، مسئولیت در نهاد‌های هنری و دبیری جشنواره‌ها و مسابقه‌های ملی و معاون آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.