به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ چای کوهی با گل های بنفش به صورت بوته‌ای در ارتفاعات شنی و سنگلاخی می روید و از گل آن به صورت دمنوش استفاده می‌شود

این گیاه به نام‌های چای چوپان یا چای پشمی هم معروف است و طبع گرم دارد و در درمان سرماخوردگی ، مشکل تنفسی، انواع عفونت ها، سردرد استفاده می شود.

چای کوهی خلط آور و اشتها آور، ضد افسردگی، تقویت کننده ایمنی بدن و کنترل کننده فشارخون و دیابت است.