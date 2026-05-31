رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان لالی از تداوم عملیات ایمن‌سازی در ۳۰ کیلومتر از محور لالی به بخش حتی (منطقه آرپناه و تراز) و انجام اقداماتی نظیر تعریض قوس‌ها و ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین بدرود اظهار کرد: با توجه به اینکه محور لالی به بخش حتی، مسیر دسترسی به مناطق گردشگری آرپناه و تراز است، عملیات ارتقای ایمنی در ۳۰ کیلومتر از این مسیر با بهره‌گیری از توان و ظرفیت ماشین‌آلات اداره راهداری از دو ماه پیش آغاز شده و هم‌اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

وی به تشریح جزئیات عملیات پرداخت و افزود: در ادامه روند بهسازی این مسیر، تاکنون ۲۰ قوس پرحادثه تعریض و اصلاح شده است، همچنین به منظور ارتقای ضریب ایمنی، نقاط پرتگاهی این محور با استفاده از نصب گاردریل و اجرای هره‌خاکی (خاکریزی) به‌طور کامل ایمن‌سازی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان لالی تصریح کرد: در کنار اصلاح هندسی مسیر، اقداماتی همچون شانه‌سازی، ریزش‌برداری و لکه‌گیری با آسفالت سرد نیز در طول این مقطع انجام شده است تا تردد برای شهروندان و گردشگران در مسیر مناطق آرپناه و تراز با سهولت و امنیت بیشتری صورت گیرد.

بدرود در پایان بیان داشت: این عملیات که با تکیه بر توان داخلی و ماشین‌آلات اداره راهداری شهرستان در حال اجراست، به‌زودی تکمیل شده و نقش بسزایی ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده ای در این محور پرتردد و توریستی خواهد داشت.