به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، خسروی با اشاره به لزوم بهره‌گیری حداکثری از تمامی توان و ظرفیت‌های موجود، بر همکاری تنگاتنگ با نهاد‌های حمایتی و انقلابی، ظرفیت خیرین و همچنین مشارکت گسترده مردمی، دهیاری‌ها، ادارات و نهاد‌های مردم‌نهاد در راستای تحقق اهداف مسکن محرومان تأکید کرد.

مهندس خسروی در تشریح اهداف کمی این بنیاد در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۶۰۰ واحد مسکونی برای محرومان استان گلستان خبر داد و افزود: تاکنون عملیات اجرایی ۷۰۰ واحد آغاز شده که در مراحل مختلف ساخت است و به‌زودی عملیات ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی دیگر در روستا‌های استان آغاز خواهد شد.

وی در ادامه بر لزوم تهیه نقشه‌های اجرایی مناسب و کاربردی، برآورد دقیق مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌ها و تأمین اعتبار لازم جهت پیش‌خرید مصالح تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر روند ساخت‌وساز‌ها شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان همچنین بر مشخص شدن گروه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف مسکن‌سازی، رعایت نهایت دقت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها برای تحویل طرح‌ها با کمترین قیمت به متقاضیان، تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص برای اتمام و تحویل طرح‌های محرومین و برنامه‌ریزی برای مستندسازی و تبیین اقدامات بنیاد برای هم استانی‌های عزیز تأکید کرد.