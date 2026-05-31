نخستین «میز خدمت تجدیدپذیرها» با هدف تسریع در روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، رفع موانع اجرایی سرمایه‌گذاران و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، با حضور مدیران ارشد ساتبا، شرکت توانیر و مسئولان استانی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه با هدف پاسخگویی مستقیم به درخواست‌ها و مسائل سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد و متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، مسائل و چالش‌های خود را در حوزه‌هایی همچون تامین زمین، اتصال به شبکه، دریافت مجوز‌ها و فرآیند‌های اجرایی مطرح کردند.

علیرضا پرنده‌مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های مناسب استان قم برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، این استان را یکی از مناطق اثرگذار در کمک به رفع ناترازی برق کشور و به‌ویژه استان تهران دانست و گفت: برگزاری نخستین میز خدمت تجدیدپذیر‌ها با هدف تسریع در حل مسائل سرمایه‌گذاران و شناسایی متقاضیان واقعی احداث نیروگاه انجام شده است.

وی با اشاره به صدور بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور افزود: ظرفیت شبکه و نیاز واقعی صنعت برق محدودتر از این میزان است و لازم است سرمایه‌گذاران دارای آمادگی اجرایی از متقاضیانی که صرفا مجوز دریافت کرده‌اند تفکیک شوند تا امکان واگذاری سریع‌تر ظرفیت‌های اتصال و اراضی مناسب به سرمایه‌گذاران فعال فراهم شود.

معاون فنی و مهندسی ساتبا همچنین با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از مرز ۴ هزار مگاوات عبور کرده است، اظهار کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده عبور از مرز ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۵ است و در این مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران آماده اجرا با جدیت دنبال می‌شود.

پرنده‌مطلق با تاکید بر نقش نیروگاه‌های خورشیدی در عبور از شرایط سخت تامین برق کشور افزود: توسعه گسترده نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از فشار‌های ناشی از ناترازی انرژی را کاهش دهد و تحقق اهداف تعیین‌شده در این بخش نیازمند همکاری و مشارکت جدی سرمایه‌گذاران است.

در ادامه این نشست، محسن ذبیحی، قائم‌مقام اجرایی شرکت توانیر، با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی، صرفه‌جویی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را دو محور اصلی کاهش ناترازی برق کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود از طریق اصلاح الگوی مصرف قابل جبران است، گفت: در حوزه مسائل فنی و اجرایی مرتبط با اتصال نیروگاه‌ها به شبکه، توانیر و شرکت‌های زیرمجموعه آمادگی کامل برای همکاری با سرمایه‌گذاران را دارند و تلاش خواهد شد فرآیند‌های اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

ذبیحی افزود: در چارچوب الزامات فنی شبکه، تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران به کار گرفته خواهد شد و برگزاری میز‌های خدمت می‌تواند زمینه‌ساز حل سریع‌تر مسائل اجرایی و افزایش تعامل میان سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های مسئول باشد.

نخستین میز خدمت تجدیدپذیر‌ها در قم به عنوان الگویی جدید برای ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاران با متولیان صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود این برنامه در سایر استان‌های کشور نیز برگزار شود.