صیانت از امنیت پایدار ملی؛
تشکیل ۷۵ پرونده قضایی مصادره و ضبط اموال برای مرتبطان با رسانههای معاند
دادگستری استان مرکزی در مبارزه با شبکههای نفوذ، ۷۵ پرونده قضایی مصادره و ضبط اموال برای مرتبطان با رسانههای معاند تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با تأکید بر هوشیاری کامل دستگاههای امنیتی و قضایی در صیانت از امنیت پایدار ملی، گفت: با رصد اطلاعاتی و دستورات قضایی صادره عوامل مرتبط با رسانههای معاند و گروههای برانداز شناسایی شدند که با هدف ایجاد ناامنی و تشویش اذهان عمومی فعالیت میکردند.
حجتاله درودگر از برخورد قاطع با عوامل نفوذی خبر داد و افزود: تاکنون ۷۵ پرونده قضایی برای تعدادی از همکاران و مرتبطین مستقیم با شبکههای معاند و برانداز خارج از کشور در دادسرای اراک تشکیل شده است؛ این افراد با اقدامات ضدامنیتی خود، تلاش داشتند تا ضمن همکاری با دشمنان قسمخورده ملت، فضای آرام جامعه را ملتهب نمایند.
او در خصوص ابعاد فعالیت این شبکه گفت: بررسیهای فنی نشان میدهد که این افراد در قالبهای مختلف به جمعآوری اطلاعات، نشر اکاذیب و اجرای فرامین اتاقهای فکر معاندین مشغول بودند؛ دستگاه قضایی با اشراف کامل بر تحرکات این جریانها، اجازه نخواهد داد که وطنفروشان با استفاده از بسترهای مختلف خصوصا فضای مجازی و رسانههای تصویری، امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را به مخاطره بیندازند.
درودگر با هشدار جدی به کسانی که در مسیر خیانت به کشور گام برمیدارند، ابراز داشت: خط قرمز ما امنیت مردم و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ لذا به صراحت اعلام میکنیم که در مسیر مبارزه با وطنفروشی و مقابله با نفوذ بیگانه، هیچگونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت و مجرمین در این زمینه با سختترین برخوردهای قانونی و قضایی مواجه خواهند شد.
دادستان مرکز استان مرکزی به روند رسیدگی به این پروندهها اشاره کرد و گفت: همه ۷۵ پرونده تشکیل شده با دقت و سرعت ویژه در شعب تخصصی دادسرا با توجه به صراحتهای قانونی به منظور ضبط اموال و داراییها در حال رسیدگی است؛ ما در احقاق حقوق ملت و برخورد با کسانی که آگاهانه در زمین دشمن بازی میکنند، کاملاً مصمم هستیم و مراحل تحقیقات تا شناسایی کامل تمامی سرشاخهها و مهرههای اصلی ادامه خواهد داشت.
او همکاری با رسانههای معاند را جرمی نابخشودنی دانست و گفت: کسانی که با دریافت مواجب یا تحت تأثیر القائات شبکههای برانداز، تریبون دشمن در داخل کشور شدهاند، باید بدانند که پنجه عدالت در کمین آنهاست؛ خیانت به وطن و همکاری با دشمنان ملت ایران، لکه ننگی است که قانون برای آن مجازاتهای عبرتآموزی پیشبینی کرده است.
حجتاله درودگر بر لزوم ارتقای سواد رسانهای و هوشیاری خانوادهها تأکید کرد و افزود: دشمن تلاش میکند با استفاده از عوامل داخلی، چهرهای وارونه از واقعیتهای جامعه ارائه دهد، اما بصیرت مردم و اقتدار دستگاه قضایی همواره این توطئهها را خنثی کرده است؛ ما با تمام توان از آزادیهای مشروع دفاع میکنیم، اما حساب معاندین و براندازان از منتقدین جداست.
مدعی العموم استان مرکزی این را هم گفت که دستگاه قضایی به عنوان پشتیبان امنیت جامعه، با قاطعیت تمام در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت ملی ایستاده است؛ پروندههای اخیر پیامی روشن برای معاندین دارد که استان مرکزی جولانگاه عوامل نفوذی نخواهد بود و با هرگونه تحرک ضدامنیتی، در کمترین زمان و با بالاترین سطح قاطعیت برخورد خواهد شد.