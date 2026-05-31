۱۱۰ میلیارد تومان خسارت به خودروهای آسیبدیده از جنگ در اصفهان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۶۵ درصد از خسارات وارده به خودروهای شخصی در استان که در جریان جنگ رمضان آسیب دیدهاند، به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
منصور شیشهفروش افزود: از مجموع سه هزار و ۴۱۱ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت آسیبدیده، ارزیابی خسارات توسط تیمهای فنی شعب شرکت بیمه ایران در ۱۴ شهرستان استان انجام شده و خسارت دو هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو مطابق مقررات به مالکان پرداخت شده است.
وی گفت:با تکمیل پروندههای باقیمانده، روند پیگیری و پرداخت خسارات از طریق بیمه مرکزی همچنان در حال انجام و اقدام است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکتهای بیمهای موظف شدهاند نسبت به صدور پوشش بیمهای خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با شرایط تعیینشده اقدام کنند.
شیشه فروش گفت:خسارات ۶۲ منزل مسکونی و ۲۱ دستگاه خودرو که دارای بیمه جنگ بودهاند، در زمان مقرر و بدون معطلی از سوی شرکت بیمه پرداخت شده است.