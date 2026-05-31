طرح مرکز لجستیک تخصصی نقده، با سرمایه‌گذاری ۱.۵ همتی در حال اجراست. پیش‌بینی شده که این طرح برای ۹۵ نفر اشتغال مستقیم و برای ۷۵۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای طرح مرکز لجستیک تخصصی نقده با محوریت مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم و راهبردی حوزه حمل‌ونقل و اقتصاد استان خبر داد.

ارسلان شکری با اشاره به موقعیت ممتاز شهرستان نقده در اتصال شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، ساماندهی حمل‌ونقل کالا، ایجاد زنجیره فرآوری و صادرات مصالح ساختمانی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی جنوب استان طراحی شده است.

وی افزود: مرکز لجستیک تخصصی نقده در مجاورت ایستگاه راه‌آهن جانمایی شده و با بهره‌مندی همزمان از دسترسی ریلی و جاده‌ای، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین مراکز پشتیبانی حمل‌ونقل و صادرات مصالح ساختمانی شمال‌غرب کشور را دارد.

شکری ادامه داد: برای اجرای این طرح حدود یک و نیم همت سرمایه‌گذاری برآورد شده و دوره بازگشت سرمایه آن نیز حدود دو و نیم سال پیش‌بینی می‌شود که نشان‌دهنده توجیه اقتصادی و جذابیت بالای سرمایه‌گذاری در این طرح است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این طرح صرفاً مجموعه‌ای از انبار‌ها و سوله‌های نگهداری کالا نیست، بلکه حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تولید، فرآوری، بسته‌بندی، توزیع و صادرات مصالح ساختمانی جنوب استان محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل صادرات و رونق مبادلات تجاری منطقه ایفا کند.

شکری افزود: اجرای این طرح زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۹۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۷۵۰ نفر را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و توسعه پایدار منطقه خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: مجموعه راهداری استان با رویکرد توسعه‌محور، اجرای طرح‌های زیرساختی بزرگ و اثرگذار را با جدیت دنبال می‌کند و مرکز لجستیک تخصصی نقده یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند آینده حمل‌ونقل، صادرات و اقتصاد جنوب آذربایجان‌غربی را متحول کند.