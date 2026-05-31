با تلاش شبانه‌روزی کارکنان واحد بهره‌برداری آب و حوادث آبفای کوهپایه، عملیات طراحی و تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ آب «تودشکچویه» پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به دلیل بروز نقص فنی در الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ آب «تودشکچویه» آبرسانی به بخشی از مشترکان زیر پوشش منطقه کوهپایه دچار اختلال شده بود که بلافاصله برنامه عملیاتی برای طراحی و تعویض این تجهیزات اجرا شد.

پس از نصب و راه‌اندازی الکتروپمپ جدید، «ایستگاه پمپاژ تودشکچویه» دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد و در حال حاضر، آب آشامیدنی مورد نیاز بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار با فشار و کیفیت مطلوب در حال توزیع است.