پیشبینی برداشت ۶۰۰ تن زیره سبز درخوشاب
پیشبینی میشود ۶۰۰ تن زیره سبز از ۹۵۰ هکتار از مزارع خوشاب،برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب گفت: این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۱۵۰ تن افزایش خواهد داشت و خوشاب با این سطح تولید، رتبه سوم تولید زیره سبز در خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.
رحمتالله نظافت افزود: شرایط مناسب آب و هوایی، نیاز آبی کم و دوره رشد کوتاه این گیاه، از مهمترین عوامل توسعه کشت زیره سبز در منطقه است.
مدیر جهاد کشاورزی خوشاب اظهار کرد: کشت این محصول برای حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم و فصلی اشتغالزایی ایجاد کرده و به دلیل مقاومت در برابر آفات و سازگاری با شرایط کمآبی، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.
نظافت خشکسالی را مهمترین چالش پیش روی تولیدکنندگان این محصول دانست و خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان منطقه شد.
وی با اشاره به ارزش اقتصادی و خواص دارویی زیره سبز ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایتها، سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول در سالهای آینده افزایش یابد.