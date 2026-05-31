به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب گفت: این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۱۵۰ تن افزایش خواهد داشت و خوشاب با این سطح تولید، رتبه سوم تولید زیره سبز در خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

رحمت‌الله نظافت افزود: شرایط مناسب آب و هوایی، نیاز آبی کم و دوره رشد کوتاه این گیاه، از مهم‌ترین عوامل توسعه کشت زیره سبز در منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی خوشاب اظهار کرد: کشت این محصول برای حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم و فصلی اشتغال‌زایی ایجاد کرده و به دلیل مقاومت در برابر آفات و سازگاری با شرایط کم‌آبی، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

نظافت خشکسالی را مهم‌ترین چالش پیش روی تولیدکنندگان این محصول دانست و خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان منطقه شد.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی و خواص دارویی زیره سبز ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌ها، سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول در سال‌های آینده افزایش یابد.