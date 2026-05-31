مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: در فرآیند حمل و نقل با تامین ناوگان از طریق فراخوان و با جلوگیری از تشکیل صف ها با افزایش شیفت های مراکز تحویل و گشت های مستمر اداره کل در مرکز استان و شهرستان ها به طور جدی دنبال می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، عادل مصدقی در نشست با صنوف حمل و نقل استان گفت: برنامه ریزیهای متفاوتی برای حمل و نقل این محصولات در حال انجام است و تمام صنوف، بخشهای حقوقی، حراست و معاونت حمل و نقل استان در جایگاههای خود پیگیر موارد احتمالی هستند.
وی گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، کمیسیونهای مربوطه آنها را، رسیدگی و در چارچوب قانون برخورد و اطلاع رسانی میشود.
مصدقی همچنین سامانه ۱۴۱ را مرجعی برای اطلاع رسانی شکایات و انتقادات و نظرات اعلام و خاطرنشان کرد: حمل و نقل بار و محصولات با بارنامه؛ تاکید و ماموریت اصلی و حساس اداره کل است که حقوق کشاورز و بخش دولتی و خصوصی را منتفع میکند.