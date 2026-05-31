عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به خطر جدی آتش‌سوزی در جنگل‌های استان، گفت: عوامل انسانی تهدید اصلی این اکوسیستم محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد عالی‌محمودی سراب در وبینار آموزشی بررسی ابعاد آتش‌سوزی در سطوح جهانی، ملی و استانی، شناسایی عوامل موثر بر وقوع حریق را گام نخست برای حفاظت از اکوسیستم‌های حیاتی برشمرد و با تاکید بر اهمیت جنگل‌های زاگرس در حفظ تنوع زیستی، تامین آب و جلوگیری از فرسایش خاک بیان داشت: تهیه نقشه ظرفیت خطر وقوع و گسترش آتش‌سوزی، به درک بهتر فرایندهای زیست‌محیطی و اجتماعی کمک می‌کند و زیربنای تصمیم‌گیری برای مدیریت پایدار منابع طبیعی است.

وی با تشریح چالش‌های پیش‌رو افزود: کمبود آگاهی جوامع محلی از مزایای جنگل‌ها و قوانین مرتبط، اختلافات قومی، سوءاستفاده از اراضی و تغییر کاربری، به‌ویژه در عرصه‌های کرانه‌رود، از عوامل اصلی ایجاد حریق است.

عالی‌محمودی ادامه داد: متاسفانه محدودیت‌های جدی در تامین نیرو و تجهیزات تخصصی، در کنار حمایت ناکافی از مطالعات علمی، توان نهادهای مسئول را در جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی با محدودیت مواجه کرده است.

این پژوهشگر خوزستانی بر ضرورت مشارکت جوامع محلی تاکید و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی برای ترغیب مردم به حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تنها راهکار عملیاتی برای کاهش فشار بر جنگل‌ها و حفاظت موثر از این سرمایه‌های ملی است.

استان خوزستان دارای ۴.۹ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی و حفاظت‌شده است و با داشتن بیش از یک میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس، سومین استان زاگرس.ی کشور محسوب می‌شود.