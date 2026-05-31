مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه شهرستان شهریار در نود و یکمین اجتماع گسترده خود، ضمن عزاداری در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، بر ایستادگی در مسیر ولایت و صیانت از اقتدار ایران اسلامی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته میادین و خیابان‌های اصلی شهر شهریار شاهد حضور انبوهِ مردمی بود که در نود و یکمین شبِ قرارِ عاشقی، یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

در این اجتماع حماسی که با حضور قشر‌های مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های "لبیک یا خامنه‌ای" و "راهت ادامه دارد"، بر وحدت ملی و حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح در پاسداری از تمامیت ارضی کشور، به‌ویژه در آبراه راهبردی تنگه هرمز تاکید کردند.

حاضران در این مراسم، با اشاره به توطئه‌های پیچیده رسانه‌ای دشمن در فضای مجازی، بصیرت را تنها راه عبور از غبار فتنه‌ها دانسته و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی استکبار جهانی پافشاری کردند.