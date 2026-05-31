به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کنگره ملی شهدای هلال احمر راویان سرو سرخ (راسخ) با حضور ۹ استان به صورت بر خط با معرفی برگزیدگان در زنجان به کار خود پایان داد.
در این مراسم از خانواده شهید علیرضا صحبتلو امدادگر جمعیت هلال احمر استان زنجان که در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید تجلیل شد.
کنگره «راسخ» با هدف تبیین جایگاه شهدای امدادگر، انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل نوجوان و جوان و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری برنامه ریزی و به اجرا در آمد که دبیرخانه این رویداد منطقهای در زنجان ، آثار ارسالی از ۹ استان را دریافت کرد و مراحل بررسی و داوری نیز با حضور ناظران سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر کشور و داوران تخصصی انجام شد.
آثار راهیافته به این کنگره در بخشهای مختلفی از جمله هنرهای تجسمی، آفرینشهای ادبی، هنرهای تصویری، هنرهای دیجیتال و آوایی مورد ارزیابی قرار گرفت و در آیین اختتامیه از برگزیدگان این رویداد تجلیل شد.
کنگره دانش آموزی راسخ با هدف ادای دین به مقام شامخ ۳۱۰۰ شهید امدادگر و بازخوانی نقش ماندگار امدادگران در دوران دفاع مقدس برگزار شد.