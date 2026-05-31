به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسمی که با حضور مسئولان محلی و کشوری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار برگزار شد، ۲۵ فقره سند مالکیت به صورت نمادین به شرکت‌های مستقر و فعال اهدا شد. شایان ذکر است در مجموع ۲۰۰ سند مالکیت این منطقه پیشتر به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) صادر شده بود که در این مراسم، تمامی شرکت‌های دارای پروانه موفق به دریافت اسناد خود شدند.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این آیین با قدردانی از صنعتگران و سرمایه‌گذارانی که در شرایط کنونی در جبهه اقتصادی ثابت‌قدم تلاش می‌کنند، گفت: امروز در بسیاری از شهر‌های کشور، شهرک‌های صنعتی دارای سند شده‌اند و به طور میانگین ۸۰ درصد شهرک‌های کشور سنددار شده‌اند.



وی افزود: تثبیت مالکیت و صدور سند، زمینه‌ساز توسعه است و مدیران و مسئولان باید برای توسعه بیشتر تلاش کنند. نقش حمایتی مجلس نیز در این زمینه بسیار مهم است.

بابایی همچنین از افتتاح ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک گرمسار تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: در این سفر مقرر شد ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک ایوانکی نیز احداث شود.

صدور اسناد مالکیت برای واحد‌های صنعتی و اقتصادی، گامی کلیدی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل توسعه پایدار مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.