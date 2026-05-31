به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: این بسته‌های معیشتی در روستا‌های آبچندار، گلال و شبدر توزیع شد.

علی اصغر قلی‌پور با بیان اینکه ارزش ریالی این بسته‌های معیشتی ۲۵ میلیارد ریال بود اضافه کرد: این بسته‌ها شامل ماکارونی، روغن، رب گوجه فرنگی، شکر و انواع تره بار بوده است.

نجفی مسئول گروه‌های جهادی فدائیان ولایت هم گفت:علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی یک گروه فنی متشکل از برقکار، لوله‌کش و جوشکار هم با حضور در روستای آبچندار لوازم خانگی مردم این روستا را رایگان تعمیر کردند.