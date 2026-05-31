معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: بر اساس آخرین پایش‌های انجام شده در هفته‌های گذشته، افزایش آماری در زمینه بستری‌های ناشی از بیماری آنفلوآنزا در گروه‌های سنی کودکان و بزرگسالان ثبت نشده است.

احمدی افزود: در این مدت نه تنها موارد مثبت جدید آنفلوآنزا افزایش نداشته ایم، بلکه میزان موارد منجر به بستری نیز هم روند افزایشی نداشته است.

بر اساس گزارش هفته گذشته وزارت بهداشت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا، هم در بیماران بستری و هم در بیماران سرپایی در کشور، نسبت به هفته های گذشته افزایش نشان داده که ۴۶.۶ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشته‌ است.