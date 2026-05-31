به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با تصمیم خیرخواهانه خانواده مرحومه «پروین گلستانی»، اعضای این بانوی ۵۲ ساله به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: زنده‌یاد پروین گلستانی ۵۲ ساله، اهل و ساکن زرند، به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد.

محمدحسن لاری‌زاده افزود: این بیمار در تاریخ سوم خرداد ماه در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان زرند بستری شد.

وی ادامه داد: متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های کادر درمان، در تاریخ ۵ خرداد مرگ مغزی وی تأیید و پس از تشخیص مرگ مغزی به مرکز آموزشی درمانی باهنر اعزام و ادامه فرایند اهدای عضو در این مرکز انجام و با رضایت خانواده ایشان، فرآیند اهدای عضو انجام گرفت.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲ کلیه آن مرحومه در بیمارستان افضلی‌پور به بیماران نیازمند پیوند زده و کبد وی نیز برای پیوند به شیراز ارسال شد.