با اهدا عضو بانوی زرندی سه نفر به زندگی ادامه حیات دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با تصمیم خیرخواهانه خانواده مرحومه «پروین گلستانی»، اعضای این بانوی ۵۲ ساله به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: زندهیاد پروین گلستانی ۵۲ ساله، اهل و ساکن زرند، به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد.
محمدحسن لاریزاده افزود: این بیمار در تاریخ سوم خرداد ماه در بخش آیسییو بیمارستان زرند بستری شد.
وی ادامه داد: متأسفانه علیرغم تلاشهای کادر درمان، در تاریخ ۵ خرداد مرگ مغزی وی تأیید و پس از تشخیص مرگ مغزی به مرکز آموزشی درمانی باهنر اعزام و ادامه فرایند اهدای عضو در این مرکز انجام و با رضایت خانواده ایشان، فرآیند اهدای عضو انجام گرفت.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲ کلیه آن مرحومه در بیمارستان افضلیپور به بیماران نیازمند پیوند زده و کبد وی نیز برای پیوند به شیراز ارسال شد.