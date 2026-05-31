مردم سخاوتمند خراسان جنوبی ۱۲ میلیارد تومان در پویش نذر قربانی کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: این مشارکت گسترده، زمینه حمایت از هزاران خانواده نیازمند را فراهم کرده است.
عرب افزود: پویش نذر قربانی با هدف کمک به تأمین نیازهای معیشتی خانوادههای زیرپوشش و اقشار کمبرخوردار، با همکاری ۱۴۷ مرکز نیکوکاری و در قالب ۲۱ دفتر اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر استان برگزار شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به نحوه توزیع کمکهای جمع آوریشده افزود: این نهاد با استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری، خیران و گروههای مردمی، نذورات و کمکهای مردمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت عدالت و اولویتبندی نیازها بین خانوادههای نیازمند، ایتام و مددجویان زیرپوشش توزیع میکند.
عرب گفت: پویش نذر قربانی هر ساله با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری، توسعه مشارکتهای مردمی و کمک به معیشت اقشار کم برخوردار اجرا میشود و نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر دارد.