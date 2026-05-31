به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: در اقدامی قاطعانه، پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ یکی از کافه‌های منطقه ولی‌عصر (عج) را که گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت‌های ترویج فرقه‌های انحرافی در آن دریافت کرده بود، پلمب کرد. این کافه با برگزاری برنامه‌هایی با ظاهر موسیقی غربی، بستری برای حرکات نابهنجار، و آنچه که ماموران توصیف کرده‌اند “تحرکات شیطانی” فراهم آورده بود.

بر اساس اطلاعات واصله، مشتریان این کافه، شامل دختران و پسران جوان، در وضعیتی غیر طبیعی و با حرکاتی عجیب و غریب، که از آن به عنوان “شیطانی” یاد شده، مشاهده گردیدند. این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که متصدی کافه، با علم به کم سن و سال بودن تعدادی از مشتریان، نه تنها مانع این رفتار‌ها نشده، بلکه با فراهم کردن بستر و فضا، به تسهیل این انحرافات دامن زده است.

ماموران پلیس اماکن پس از حضور در محل و مشاهده عینی این حرکات و وضعیت غیرطبیعی، دستور پلمب واحد صنفی را صادر کردند. این اقدام در پی دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان منطقه و با هدف مقابله با مظاهر فساد و انحراف صورت گرفت.

پلیس اماکن تهران اعلام داشت؛ مسئولیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه بر عهده همه است. فضایی که به ظاهر برای تفریح و گذران وقت ایجاد می‌شود، نباید به بستری برای ترویج انحراف، و عقاید موهوم و ضاله تبدیل گردد. سودجویی نباید بر اصول اخلاقی و قانونی اولویت یابد. همچنین، از خانواده‌ها تقاضا می‌شود نسبت به فعالیت‌های فرزندان خود، به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی، حساسیت بیشتری نشان دهند.