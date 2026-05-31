به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جلسه شورای برنامه‌ریزی با تاکید بر جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ابزار‌های مالی مانند اوراق و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه تکمیل و بهره‌برداری به‌موقع طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی استان را فراهم کنند.

محمدجواد کولیوند با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در چارچوب ساختار‌های قانونی و در مسیر شورای عالی امنیت ملی و نهاد‌های ذی‌صلاح انجام می‌شود، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید با انسجام کامل، پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و هماهنگی مستمر، در مسیر اجرای سیاست‌های ابلاغی حرکت کنند تا روند توسعه کشور دچار اختلال نشود.

استاندار سمنان شرایط اعتباری سال ۱۴۰۵ و محدودیت‌های منابع مالی را یاد آور شد و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اوراق و روش‌های نوین تأمین مالی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در اولویت تکمیل و بهره‌برداری قرار گیرند.

کولیوند همچنین بر ضرورت تکمیل طرح‌های آموزشی استان تأکید کرد و گفت: مدارس نیمه‌تمام باید با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی در زمان‌بندی مشخص تکمیل و برای استفاده دانش‌آموزان آماده شوند.

استاندار درباره فرآیند صدور مجوز‌ها و سرمایه‌گذاری برای ساخت مجتمع‌های خدمات رفاهی جاده‌ای هم گفت: صدور مجوز‌ها باید مبتنی بر اهلیت سنجی دقیق و بررسی توان اجرایی سرمایه‌گذاران باشد تا از بروز انحراف در اجرای طرح‌ها و هدررفت منابع جلوگیری شود.