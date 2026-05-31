پخش زنده
امروز: -
اعضای شورای برنامه ریزی استان سمنان بر لزوم تسریع در اجرای طرح های توسعهای و زیرساختی با اولویت طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جلسه شورای برنامهریزی با تاکید بر جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از ابزارهای مالی مانند اوراق و تقویت هماهنگی میان دستگاهها، زمینه تکمیل و بهرهبرداری بهموقع طرحهای توسعهای و زیرساختی استان را فراهم کنند.
محمدجواد کولیوند با بیان اینکه تصمیمگیریهای کلان کشور در چارچوب ساختارهای قانونی و در مسیر شورای عالی امنیت ملی و نهادهای ذیصلاح انجام میشود، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید با انسجام کامل، پرهیز از اقدامات جزیرهای و هماهنگی مستمر، در مسیر اجرای سیاستهای ابلاغی حرکت کنند تا روند توسعه کشور دچار اختلال نشود.
استاندار سمنان شرایط اعتباری سال ۱۴۰۵ و محدودیتهای منابع مالی را یاد آور شد و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت اوراق و روشهای نوین تأمین مالی باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد و طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در اولویت تکمیل و بهرهبرداری قرار گیرند.
کولیوند همچنین بر ضرورت تکمیل طرحهای آموزشی استان تأکید کرد و گفت: مدارس نیمهتمام باید با همکاری فرمانداران و دستگاههای اجرایی در زمانبندی مشخص تکمیل و برای استفاده دانشآموزان آماده شوند.
استاندار درباره فرآیند صدور مجوزها و سرمایهگذاری برای ساخت مجتمعهای خدمات رفاهی جادهای هم گفت: صدور مجوزها باید مبتنی بر اهلیت سنجی دقیق و بررسی توان اجرایی سرمایهگذاران باشد تا از بروز انحراف در اجرای طرحها و هدررفت منابع جلوگیری شود.