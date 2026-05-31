مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشبینی برداشت بیش از ۳۰۰ هزار تن سیبزمینی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ ندا محمدیپور گفت: سهمیه الگوی کشت سیبزمینی در زمین های کشاورزی لرستان امسال به شش هزار و ۸۰۰ هکتار افزایشیافته که تاکنون ۸۸۳ هکتار از این سهمیه زیر کشت رفته است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:پیش بینی می شود امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن سیبزمینی در استان برداشت شود.
محمدیپور گفت:سیبزمینی بهعنوان یکی از محصولات اساسی و پرمصرف،جایگاه مهمی در سبد غذایی خانوار دارد و توسعه ی تولید پایدار آن، نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی، حفظ پایداری منابع و تأمین نیاز بازار ایفا میکند.
وی افزود: در شرایط محدودیت منابع آبی، حرکت به سمت الگوهای علمی کشت و بهرهگیری از فناوریهای نوین، ضرورتی اجتنابناپذیر در بخش کشاورزی است.
مدیر زراعت استان لرستان گفت:سال گذشته سهمیه الگوی کشت سیبزمینی استان پنج هزار و ۵۰۰ هکتار بود که با برنامهریزی مناسب، بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری و تغییر تاریخ کشت از فصل بهار به زمستان، عملکرد موفقی در مدیریت مصرف آب ایجاد شده است.