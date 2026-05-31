به گزارش خبرگزاری سیما ، شبکه نمایش سیما بر اساس جدول منتشرشده در کانال رسمی این شبکه، فیلم‌های سینمایی روز یکشنبه ۱۰ خرداد را در چهار نوبت روی آنتن می‌برد.

بر این اساس، فیلم «نشانی» ساعت ۱۷، «ربیعه علیه بوش» ساعت ۱۹، «خواهران غریب» ساعت ۲۱ و «وزیر کاتوه» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شوند.

در میان این آثار، فیلم «خواهران غریب» به کارگردانی کیومرث پوراحمد از جمله آثار خاطره‌انگیز سینمای ایران به شمار می‌رود که با نگاهی خانوادگی، داستان دو خواهر دوقلو را روایت می‌کند که پس از سال‌ها از وجود یکدیگر باخبر می‌شوند و می‌کوشند زمینه آشتی دوباره والدین خود را فراهم کنند.

این فیلم با بازی خسرو شکیبایی، افسانه بایگان، الهام پاوه‌نژاد، مریم سعادت و جمعی دیگر از بازیگران، از آثار ماندگار سینمای ایران محسوب می‌شود.

همچنین سریال «هولیوش» در گونه درام تاریخی، محصول لهستان در سال ۲۰۲۵، برای پخش از شبکه چهار سیما دوبله شده است.

این اثر با گویندگی ۳۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما آماده پخش شده است.

حسین خدادادبیگی مدیریت دوبله این سریال را بر عهده داشته و رامین آریاشکوه صدابردار آن بوده است.

رضا آفتابی، بابک اشکبوس، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، آرزو امیربدری، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، کریم بیانی، علی بیگ‌محمدی، جواد پزشکیان، شایسته تاجبخش، علی جلیلی باله، ارسلان جولایی، فاطمه حدادی، امیر حکیمی، مریم رادپور، شهریار ربانی، سیما رستگاران، آرزو روشناس، ابوالفضل شاه‌بهرامی، مریم شاهرودی، ابراهیم شفیعی‌مهیار، محمد صادقیان، فاطمه صبا، پویا فهیمی، میرطاهر مظلومی، علی منانی، علی منصوری‌راد، اردشیر منظم، امیر منوچهری، اسفندیار مهرتاش، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، نیما نکویی‌فرد، حسین نورعلی، نازنین یاری و حسین خدادادبیگی صداپیشگان این مجموعه هستند.

سریال «هولیوش» به واقعه غرق شدن کشتی هِوِلیوش در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۳ در دریای بالتیک و در نزدیکی سواحل آلمان می‌پردازد؛ حادثه‌ای که در آن از میان ۶۵ نفر حاضر در کشتی، ۵۶ نفر جان خود را از دست دادند.

این مجموعه با تکیه بر یک رویداد واقعی و تراژیک، روایتی جدی و تأمل‌برانگیز را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد و در کنار بازنمایی اندوه ناشی از این فاجعه، بر مفاهیمی، چون شجاعت، مقاومت، تلاش برای بقا و اهمیت جان انسان تأکید می‌کند. پرداختن به این حادثه، ضمن ایجاد تعلیق و درگیری عاطفی، در حفظ حافظه تاریخی و آگاهی‌بخشی نسبت به پیشگیری از رخداد‌های مشابه نیز نقش‌آفرین است.