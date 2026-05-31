مردم دیار علویان در نود و یکمین شب حضور حماسی در خیابان ها، با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح در مدیریت تنگه هرمز، پاسخ قاطعی به شایعات و دروغپردازیهای رسانههای معاند دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نود و یک شب است که تپشهایِ قلبِ دیارِ علویان، با نبضِ ولایت کوک شده و مردمی که ریشه در خاکِ غیرت دارند، با ایستادگیِ بیمثال خود، «بیعت» را معنایی تازه بخشیدهاند.
این نه فقط یک تجمع، که طنینِ بیداریِ ملتی است که تنگهی هرمز را نه یک آبراه، بلکه «خانهی خود» میداند و در برابر دروغهایِ رنگینِ بدخواهان، سپرِ بصیرت به دست گرفته است.
نود و یکمین شبِ این ایستادگی، گواهی است بر این حقیقت که ایرانِ همدل، هم در میدانِ مبارزه و هم در عرصهیِ ایثار و صرفهجویی، پایِ عهدِ خود با نظام و وطن ایستاده است.