بر اساس ارزیابیهای تخصصی سالانه، از سوی کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم)، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گیلان بهعنوان «موزه برتر کشور» انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هر ساله موزههای کشور بر پایه شاخصها و معیارهای حرفهای از سوی کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران) مورد ارزیابی قرار میگیرند و در همین راستا، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گیلان بهدلیل عملکرد شاخص، برنامهریزی هدفمند و نقشآفرینی مؤثر در حوزههای تخصصی، بهعنوان موزه برتر انتخاب شد.
در متن لوح تجلیل از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گیلان آمده است: بیگمان دستیابی به اهداف عالیه موزه در پرتو همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش خستگیناپذیر کارکنان دلسوز و متعهدی میسر میشود که توان و اندیشه خویش را صادقانه در راه صیانت از میراث ملی به کار میگیرند.
در ادامه این پیام آمده است: انجمن ملی موزههای ایران همگام با کمیته ملی موزههای ایران، با اهدای این لوح، مراتب سپاس و قدردانی ملت ایران را از همکاری مسئولانه این موزه در فعالیتهای مرتبط با مدیریت بحران اعلام کرده و بهویژه از اقدامات مؤثر و ارزنده انجامشده در راستای پیشگیری، آمادگی و مقابله با مخاطرات در بحرانهای پیشآمده سال ۱۴۰۴ قدردانی بهعمل آورده است.
در پایان این متن، رئیس انجمن ملی موزههای ایران و رئیس کمیته ملی موزههای ایران، توفیق و سربلندی روزافزون همکاران این موزه را در خدمت به میراث فرهنگی و طبیعی این سرزمین از درگاه خداوند متعال مسئلت کردهاند.