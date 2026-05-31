آبرسانی به عشایر خوزستان با ۳۷ دستگاه تانکر آبرسان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال نوروزپور گفت: گستردگی و سخت گذر بودن مناطق عشایری استان مهمترین مشکل تامین آب عشایر است و با این همه اداره کل امور عشایر با تمام توان در خدمت به عشایر می‌باشد و کار آبرسانی به شیوه‌ای منظم برای عشایر در حال انجام می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه ۳۷ دستگاه تانکر آب رسان وظیفه تامین آب آشامیدنی عشایر در استان را بر عهده دارند، ادامه داد: ۲۷ دستگاه از این تانکر‌های آبرسان متعلق به اداره کل امور عشایر و ده دستگاه دیگر اجاره‌ای می‌باشند که وظیفه تامین وتوزیع آب شرب عشایر را به عهده دارند.

مدیر کل امور عشایر خوزستان یکی از برنامه‌های اساسی این اداره آبرسانی پایدار به عشایرمی باشد دانست و افزود: در این راستا در حال برنامه ریزی از طریق شناسایی و بهسازی چشمه‌ها درمناطق عشایری و ساخت مخازن بتنی جهت تامین آب برای برگشت عشایر درکوچ پاییزه هستیم.

نوروز پور تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌های اداره کل امور عشایر استان جهت رفع تنش آبی در مناطق عشایری تامین تانکر‌های آبرسانی سیار است که باکمک سازمان امورعشایر ایران درصدد تجهیز ناوگان آبرسانی استان هستیم تاانشاالله عشایراستان ازاین بابت دغدغه‌ای نداشته باشند.

وی همچنین ازاستان‌هایی که باخوزستان کوچ مشترک دارند درخواست کرد درفصل قشلاق وبحران تامین آب دراستان در جهت تهیه وتامین آب شرب جامعه هدف مثل گذشته همکاری نمایند.