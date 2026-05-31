مسابقات تنیس رده‌های سنی جام خلیج فارس با حضور ۴۷ تنیس‌باز در پنج رده سنی و در دو بخش دختران و پسران به میزبانی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیات تنیس استان همدان گفت: این رقابت‌ها زیر نظر فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران و با حضور بازیکنان مستعد در رده‌های سنی زیر ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال برگزار شد و پس از چند روز رقابت فشرده، به پایان رسید.

سید عادل برقعی افزود: برگزاری منظم و حرفه‌ای مسابقات، سطح فنی مناسب رقابت‌ها و استقبال خوب خانواده‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره بود و شاهد حضور بازیکنان مستعدی بودیم که آینده روشنی در تنیس کشور خواهند داشت.

او با اشاره به اهمیت استعدادیابی در رده‌های پایه تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این مسابقات، شناسایی و حمایت از استعداد‌های برتر تنیس است تا زمینه حضور آنان در رقابت‌های ملی و سطوح بالاتر فراهم شود.

رئیس هیات تنیس همدان تصریح کرد: هیات تنیس استان همدان با همکاری مجموعه بین‌المللی تنیس و پدل هگما برنامه‌ریزی لازم را برای تداوم این رقابت‌ها انجام داده و دور بعدی مسابقات رده‌های سنی پس از پایان امتحانات مدارس برگزار خواهد شد.

برقعی گفت: در پایان این رقابت‌ها، کیانمهر شریفیان در رده سنی زیر ۱۰ سال، محمدحسین عبدالله‌زاده در زیر ۱۲ سال، آرشید امینی در زیر ۱۴ سال، فرنود شکری در زیر ۱۶ سال و علیرضا نورنژاد در زیر ۱۸ سال پسران عنوان قهرمانی را کسب کردند.

او افزود: در بخش دختران، راتا تراب‌پور در رده زیر ۱۰ سال، آرنوش شکرائیان در رده‌های زیر ۱۲ و زیر ۱۴ سال و شایلی صواغ در رده‌های زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال به مقام نخست دست یافتند.