پخش زنده
امروز: -
در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم، بزرگترین پرچم شهر گلستان با مساحت ۲۰۰ متر مربع بهعنوان نمادی از تجدید بیعت با ولایت، بر فراز آسمان این شهر به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پرچم که مزین به نام مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) است، با هدف تقویت جلوههای معنوی و بصری شهری، جایگزین پرچم پیشین شده است تا در ایام دهه امامت و ولایت، از نقاط مختلف شهر قابل مشاهده باشد.
اهتزاز این پرچم، جلوهای از ارادت، وحدت و ولایتمداری مردم گلستان به ساحت مقدس امیرالمؤمنین (ع) به شمار میرود و در این ایام معنوی، بر شکوه و فضای مذهبی شهر افزوده است.