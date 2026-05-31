پخش زنده
امروز: -
دوره آموزشی دسترسی با طناب در جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت گفت: دوره آموزشی تخصصی دسترسی با طناب به مدت سه روز از ۵ تا ۸ خردادماه، ویژه برادران امدادگر در این شهرستان برگزار شد.
محمد رفیعی افزود: در این دوره، فراگیران با مباحث تخصصی مرتبط با عملیات دسترسی با طناب آشنا شدند که از جمله آن میتوان به معرفی طنابها، اتصالات و استانداردها، فیزیک و فاکتورهای سقوط، تجهیزات حفاظت فردی و گروهی، تجهیزات کارگاهی، تجهیزات نجات و انتقال، اصول صعود، فرود و دسترسی به مصدوم، کارگاهها و مرورگرها، اصول صعود و فرود آزاد در شرایط سنگنوردی، برپایی تیرول و جمعآوری مسیر دسترسی و انتقال ایمن مصدوم اشاره کرد.
او در پایان بیان کرد: این دوره با هدف ارتقای توانمندی نیروهای امدادی، افزایش آمادگی عملیاتی و توسعه مهارتهای تخصصی امدادگران در عملیاتهای ارتفاع و نجات فنی برگزار شد.