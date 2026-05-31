جزئیات برنامههای حرم امام رضا (ع) در سالروز ولادت حضرت امام هادی (ع) از سوی رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی تشریح شد.
حجتالاسلام مسلم هوشنگی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: ویژه برنامه شب میلاد با سعادت امام هادی (ع) با عنوان «خورشید هدایت»، ساعت ۱۹:۵۰ شامگاه امروز _یکشنبه دهم خرداد_ در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار میشود که پس از قرائت زیارت امین ا... توسط سید مهدی میرداماد، گروه سرود غدیر به اجرای برنامه میپردازند. در ادامه حجت الاسلام سید مهدی واعظ موسوی سخنرانی میکند. شعرخوانی آئینی و مدیحه سرایی از دیگر برنامههای جشن شب میلاد امام دهم در حرم رضوی است.
وی افزود: ویژه برنامه سالروز میلاد امام هادی (ع) با عنوان «خورشید هدایت» هم، ساعت ۹:۳۵ صبح فردا دوشنبه یازدهم خرداد در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی آغاز میشود. در این مراسم حجت الاسلام محمد رضایی تهرانی سخنرانی میکند و مدیحهسرایی و دکلمهخوانی از دیگر برنامههای این مراسم است.
وی افزود: ویژه برنامه «خورشید هدایت» در شام ولادت امام هادی (ع) نیز فردا شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امینالله توسط ابراهیم قانع، اجرای گروه سرود و سخنرانی حجتالاسلام حسین اسلامی، در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: در این ویژه برنامه همچنین جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت (ع)، به مدیحهسرایی به مناسبت میلاد با سعادت امام هادی (ع) میپردازند. قرائت حدیث شریف کساء نیز از دیگر برنامههای این مراسم است.