کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: خلیج فارس با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی بعدازظهر و شب نسبتا مواج پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با اشاره به تداوم ناپایداری در مناطق دریایی استان، گفت: آسمان استان صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی و بعدازظهر و شب دریا و مناطق ساحلی استان، همراه با وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی مواج پیش بینی می‌شوند.

او افزود: برخی از اوقات، خیزش گردوخاک در مناطق ساحلی و دریایی و وقوع گردوغبار در مناطق غربی استان نیز احتمال خواهد داشت.

سی سی پور، گفت: توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک صیادی و فعالیت‌های تفریحی و ورزشی در سواحل و دریا در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس خودداری و تدابیر لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در بنادر استان در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: شرایط جوی و دریایی تا اواخر هفته در استان تداوم خواهد داشت.

سی سی پور افزود: از لحاظ دمایی با ماندگاری هوای گرم، در برخی مناطق استان، کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی و از اواسط هفته افزایش محسوس دمای بیشینه در هرمزگان انتظار می‌رود.