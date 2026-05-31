تولیت آستان قدس رضوی گفت: رمز عزت و اقتدار ایران، تبعیت از ولایت و حفظ انسجام ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، دیشب در جمع مردم کاشمر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، این عالم مجاهد را یکی از شخصیت‌های برجسته و الهام‌بخش تاریخ معاصر ایران و جهان تشیع دانست و گفت: امام خمینی (ره) ارادت ویژه‌ای به شهید مدرس داشتند و همواره از او به عنوان الگوی شجاعت، وظیفه‌شناسی و مبارزه با استبداد یاد می‌کردند.

وی با اشاره به جایگاه امامت و ولایت در اندیشه اسلامی افزود: امام رضا (ع) امامت را عامل حفظ دین، انسجام مسلمانان و عزت مؤمنان معرفی کرده‌اند و امروز ملت ایران ثمرات این آموزه را در سایه ولایت و رهبری مشاهده می‌کند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دشمنان در جنگ‌های اخیر با وجود وارد کردن خسارت‌های سنگین، به اهداف خود دست نیافتند، اظهار کرد: معیار پیروزی و شکست در جنگ‌ها میزان دستیابی به اهداف است، نه صرفاً حجم خسارت‌ها. دشمنان تلاش کردند با ایجاد ترس، ناامیدی و تفرقه، ملت ایران را از درون متلاشی کنند، اما مردم با حضور آگاهانه و استوار خود، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مروی تأکید کرد: ملت ایران در سایه ایمان، ولایت و وحدت ملی توانسته است در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و اجازه ندهد حتی یک وجب از خاک کشور در معرض تهدید قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در عبور از بحران‌ها گفت: حضور مستمر مردم در صحنه، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی است و همین انسجام و همبستگی، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشته است.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین بر ضرورت تبعیت از رهبری، حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه رفتار و سخنی که موجب اختلاف در جامعه شود تأکید کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و همدلی نیاز داریم و باید با اعتماد به رهبری و مسئولان، مسیر عزت و پیشرفت کشور را ادامه دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مروی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که وحدت و انسجام ملی را تضعیف کند، در راستای خواست دشمنان خواهد بود و همه اقشار جامعه باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.