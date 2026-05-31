پخش زنده
امروز: -
موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست گیلان در ارزیابی سالانه کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران)، بهعنوان موزه برتر کشور انتخاب و تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موزههای کشور هر ساله بر اساس شاخصها و معیارهای تخصصی از سوی کمیته ملی موزههای ایران مورد ارزیابی قرار میگیرند. در همین راستا، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گیلان به دلیل عملکرد شاخص، برنامهریزی هدفمند و نقشآفرینی مؤثر در حوزههای تخصصی، موفق به کسب عنوان «موزه برتر کشور» شد.
در لوح تقدیر اهدایی به این موزه آمده است که دستیابی به اهداف متعالی موزهها در سایه همدلی، مسئولیتپذیری و تلاش کارکنان متعهد و دلسوزی محقق میشود که توان و دانش خود را در مسیر صیانت از میراث ملی به کار گرفتهاند.
همچنین انجمن ملی موزههای ایران و کمیته ملی موزههای ایران در این لوح، از همکاری مسئولانه موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گیلان در فعالیتهای مرتبط با مدیریت بحران قدردانی کرده و اقدامات این مجموعه را در زمینه پیشگیری، آمادگی و مقابله با مخاطرات در بحرانهای سال ۱۴۰۴ شایسته تقدیر دانستهاند.
بر اساس این گزارش، انتخاب موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی گیلان بهعنوان موزه برتر کشور، نشاندهنده جایگاه تخصصی و نقش اثرگذار این مجموعه در حفاظت از میراث طبیعی، توسعه فعالیتهای آموزشی، ارتقای آگاهی عمومی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی و ملی است.