پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز دوشنبه یازدهم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
-خیابان ابوذر وخیابان شهید باهنر از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
شاهرود:
-خیابان جوادیه (شهنما) کوچههای ۱۳ و ۱۵ از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰
-خیابان جوادیه (شهنما) حدفاصل کوچههای ۶ الی ۱۰ از ساعت ۱۳:۳۰ ظهر الی ۱۶:۳۰
-خیابان مصلی حدفاصل چهرراه قدوسی الی بلوار کارگر (کمربندی پایین) از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۳:۰۰
-خیابان بهار کوچه ۲ / ۱۴ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰
-خیابان شهدا (ایستگاه) حدفاصل میدان جمهوری الی چهارراه معلم از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰
گرمسار:
-ضلع غرب بلوار آیت الله کاشانی حدفاصل بین خیابان فیاض بخش الی خیابان سلمان فارسی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر