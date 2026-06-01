به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

-خیابان ابوذر وخیابان شهید باهنر از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰

شاهرود:

-خیابان جوادیه (شهنما) کوچه‌های ۱۳ و ۱۵ از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

-خیابان جوادیه (شهنما) حدفاصل کوچه‌های ۶ الی ۱۰ از ساعت ۱۳:۳۰ ظهر الی ۱۶:۳۰

-خیابان مصلی حدفاصل چهرراه قدوسی الی بلوار کارگر (کمربندی پایین) از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۳:۰۰

-خیابان بهار کوچه ۲ / ۱۴ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰

-خیابان شهدا (ایستگاه) حدفاصل میدان جمهوری الی چهارراه معلم از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰

گرمسار:

-ضلع غرب بلوار آیت الله کاشانی حدفاصل بین خیابان فیاض بخش الی خیابان سلمان فارسی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر