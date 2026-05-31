معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دانشگاه را «جای گفتوگو» و «نهاد میانجی» برای کاهش شکافهای اجتماعی معرفی کرد و از پیگیری جدی «کرسیهای آزاداندیشی» در راستای حل اختلافات و رسیدن به تفاهم در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وحید شالچی با بیان اینکه اولویتهای این معاونت در چهار محور کلیدی دنبال میشود، افزود: یکی از مهمترین محورها، «افزایش مهارتهای نرم دانشجویان» است. ما برنامه مدونی برای این منظور تدوین کردهایم که از مهارتهای پایه مانند کار تیمی و حل تعارض آغاز شده و تا مهارتهای تخصصیتر در حوزههایی، چون بازاریابی و شغلیابی ادامه مییابد. این برنامهها به صورت مجازی نیز آغاز شدهاند تا دسترسی دانشجویان سراسر کشور تسهیل شود.
وی گفت: محور دیگر، «تقویت انجمنهای دانشآموختگی» است تا این انجمنها بتوانند به عنوان پلی میان دانشگاه و دانشآموختگان عمل کرده و پیوند بین دانشجویان فعلی و فارغالتحصیلان را مستحکمتر سازند. در کنار آن، «تقویت هویت ملی» از طریق برنامههای فرهنگی متنوع، از جمله برنامه «تجربه ایران»، مد نظر قرار دارد. این برنامه فرصتی است تا دانشجویان با ظرفیتهای طبیعی، اقتصادی، مردمشناختی و فرهنگی سراسر کشور آشنا شوند و پیوند فرهنگی عمیقتری میان مردم ایران شکل گیرد.
شالچی همچنین بر «تقویت انجمنهای علمی، کانونها، تشکلها و نشریات دانشجویی» به عنوان چهار رکن مهم فعالیت فرهنگی دانشگاهی تأکید کرد و گفت: تمرکز زیادی بر حمایت از این گروههای داوطلبانه خواهیم داشت که حیات فرهنگی دانشگاه به آنها وابسته است.
معاون وزیر علوم به حوزه اساتید نیز اشاره کرد و بیان داشت: رویکرد وزارت علوم این است که استاد علاوه بر تخصص در حوزه علمی خود، باید از سطح بالایی از فرهیختگی نیز برخوردار باشد؛ فرهیختگی که از طریق آشنایی با هنر، ادبیات، دین و فلسفه حاصل میشود. سیاستهایی برای تقویت سطح فرهیختگی اساتید دنبال خواهیم کرد.
وی در پایان به یکی از نقشهای بنیادین دانشگاه در حوزه علوم انسانی اشاره کرد و گفت: دانشگاه اساساً «جای گفتوگو» است و باید به عنوان «نهاد میانجی» بین نهادهای اجتماعی عمل کند. یکی از خسارتهایی که کشور در دهههای اخیر دیده، شکلگیری شکافهای اجتماعی و فقدان نهادهای میانجی برای طرح اختلافات و یافتن راهحلهای عقلانی و مورد تفاهم بوده است. ما این نقش را از طریق «کرسیهای آزاداندیشی» و با اصالت دادن به دانشگاه به عنوان یک نهاد میانجی، دنبال خواهیم کرد.