پخش زنده
امروز: -
مردم نوع دوست شهرستان ممسنی به مناسبت دهه امامت و ولایت ۵۳ واحد خون به بیماران نیازمند کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلالاحمر شهرستان ممسنی گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت، در راستای طرح حمایت ماندگار، مردم نوعدوست، اعضای داوطلبان و امدادگران شهرستان ممسنی با هدف کمک به نیازمندان، ۵۳ واحد خون سالم اهدا کردند.
ابراهیم آذری افزود: این اقدام ارزشمند مردم ممسنی نمادی از مقاومت در عرصه سلامت و نشان از اراده محکم جامعه برای حمایت از نیازمندان است.