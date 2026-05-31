به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان ممسنی گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت، در راستای طرح حمایت ماندگار، مردم نوع‌دوست، اعضای داوطلبان و امدادگران شهرستان ممسنی با هدف کمک به نیازمندان، ۵۳ واحد خون سالم اهدا کردند.

ابراهیم آذری افزود: این اقدام ارزشمند مردم ممسنی نمادی از مقاومت در عرصه سلامت و نشان از اراده محکم جامعه برای حمایت از نیازمندان است.