پخش زنده
امروز: -
شرکت مدیران خودرو فهرست جدید قیمت محصولاتش را با افزایش شدید یک میلیارد و سیصد تا ۴ میلیارد تومانی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این شرکت با انتشار فهرست جدید قیمت محصولات خود، افزایش قابلتوجه بهای مجموعه خودروهایام ویام، فونیکس و اکستریم را ویژه خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد.
برخی محصولات با رشد بیش از ۴ میلیارد تومان مواجه شدهاند که یکی از سنگینترین افزایش قیمتهای اخیر در بازار خودرو محسوب میشود.
خودروی اکستریم VX با افزایش بیش از ۴ میلیارد تومانی رکورددار رشد قیمت در فهرست جدید مدیران خودرو است، همچنین مدلهای مانند X ۵۵ پرو، آریزو ۸، فونیکس FX و تیگو ۸ پرو نیز با جهش میلیاردی عرضه خواهند شد.
این شرکت اسفند ماه سال گذشته با مجوز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کندگان، افزایش چشمگیری در قیمتها داده بود و مجدد خرداد امسال قیمتها را برای ۱۲ محصول مونتاژی خود بالا برد.
افزایش شدید قیمتها در حالیست که نرخ ارز طی ۳ ماه گذشته نه تنها افزایشی نبوده بلکه با کاهش هم همراه شده است، از طرفی افزایش هزینههای واردات قطعات نیز به اندازهای نیست که یکباره قیمت محصول را ۲ برابر کند.
وزیر صمت پیشتر گفته بود: افزایش یکباره قیمت خودرو منطقی نیست و برخی اظهارنظرها در فضای رسانهای ضمن بر هم زدن تعادل در بازار، باعث نگرانی مردم و ایجاد بیاعتمادی میشود که اصلاً درست نیست و نباید این انسجام ملی را تضعیف کرد.
همچنین معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میگوید: تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفا در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد.
به گفته آقای شانیان، شورای رقابت موضوع محاسبه قیمت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان محول کرده است و قیمتها براساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مورد محاسبه قرار میگیرد، شورای رقابت فرمول محاسبه را روش Cost Plus (هزینههای تولید) تعیین کرده است که این روش براساس هزینههای اعلامی شرکتها است، اگر بخواهیم با روش دیگری محاسبه کنیم باید شورای رقابت آن را مصوب کند.
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت ماهانه در مدیران خودرو