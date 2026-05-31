منابع صهیونیستی از کشته و زخمی شدن چند نظامی اسرائیلی در حمله پهپادی حزب‌الله به محل تجمع آنان در جنوب لبنان خبر دادند و اعلام کردند در یک ماه گذشته بیش از ده نظامی اسرائیلی در اثر این حملات کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره؛ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته یک نظامی این رژیم در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شده و ۴ نفر دیگر مجروح شدند.

پایگاه خبری واللا اعلام کرد: این نظامیان از تیپ گفعاتی بوده و در حمله پهپادی حزب‌الله کشته و زخمی شدند.

تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد: آمار کشته شدگان این رژیم با احتساب تلفات قبلی از زمان آتش‌بس در ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) به ۱۳ نفر رسیده است.

حزب‌الله لبنان در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ عملیات مختلف علیه اهداف دشمن صهیونیستی انجام داد و علاوه بر این رزمندگان حزب الله بامداد جمعه با شلیک موشک به سوی یک فروند پهپاد هرمس ۴۵۰ در آسمان شهرک زوطر شرقی، آن را مجبور به فرار از منطقه کرده‌اند اما آنچه عملیات مقاومت در روز شنبه را از روز‌های دیگر متمایز می‌کند، تعداد عملیات‌ها در داخل فلسطین اشغالی بوده که رو به افزایش است.

رزمندگان حزب‌الله نخستین عملیات خود در روز شنبه را در ساعت یک بامداد با حمله موشکی و راکتی به تجمع نظامیان دشمن در شهرک بیت لیف آغاز کرده‌اند.

آخرین عملیات‌ها نیز در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه شامگاه شنبه با حمله موشکی به محل استقرار نظامیان اسرائیلی و تجهیزات آنان در شهرک یحمر الشقیف انجام شد.