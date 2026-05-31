در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان بر ضرورت اصلاح ساختار نظام اداری، ساماندهی روابط استخدامی و پرداخت‌ها و حرکت به‌سوی مردم‌محوری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این جلسه با انتقاد از وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی و آشفتگی در نظام پرداخت، از اجرای سند تحول نظام اداری دولت چهاردهم با هدفِ مردم‌محوری خبر داد.

رفیع‌زاده همچنین با اشاره به راه‌اندازی فوریت‌های اداری در استان زنجان گفت: داشبورد پایش لحظه‌ای پاسخگویی مدیران در اختیار استاندار قرار می‌گیرد.