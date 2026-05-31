تاکید نماینده مردم فریمان بر ارائه طرح‌های عملگرایانه برای مقابله با تورم و گرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سیداحسان قاضی زاده هاشمی،نماینده مردم فریمان در مجلس شوراری اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگارما گفت: براساس پیام رهبر معظم انقلاب، نمایندگان باید با کار مضاعف، تفکر عالمانه و هم اندیشی با همه اجزای فنی، کارشناسی و بهره گیری از جامعه نخبگان، عالمان و اندیشمندان عرصه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تولیدی و علمی کشور، این مسیر را با سرعت بیشتری طی کنند.

وی افزود: قطعا قدرت نظارتی مجلس با کمک دستگاه قضایی در حوزه رسیدگی به گزارش‌های فسادستیزانه می‌تواند ایجاد فضای امیدبخشی برای آحاد مردم را به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند پرهیز از اختلافات غیرموجه و حتی موجه بود یعنی در شرایطی که ما دشمن واحد قداره بندی داریم که از هر فرصتی برای آسیب به کشور استفاده می‌کند، وظیفه داریم اجازه سوء استفاده به دشمنانمان ندهیم و در این راستا باید ید واحده باشیم.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید برای مقابله با نبردی که بعد از نبرد نظامی به صورت کاملاً اقتصادی در حوزه اقتصاد ژئوپلیتیکی ایجاد شده است در جهت ارتقای تاب آوری و توانمندی در برابر این تهدیدات دشمن متحد شویم و کمک کنیم تا توطئه‌های دشمنانمان از بین برود که سرانجام آن همدلی و اتحاد برای ایران اسلامی و حفظ استقلال کشور باشد.