مردم مومن و ولایتمدار محله قراءکُرد پیشوا در نود و یکمین شب از اجتماعات خودجوش مردمی، با برپایی مراسم عزاداری و حماسی، بر تداوم راه روشنِ رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سلسله اجتماعات مردمی در دیارِ پیشوای ورامین، شب گذشته اهالی محله قراءکُرد در نود و یکمین شبِ فراقِ رهبر معظم انقلاب، گرد هم آمدند تا پیام ایستادگی خود را به گوش جهانیان برسانند.
در این اجتماع که با حضور خانوادههای معظم شهدا و جوانان برومند محله قراءکُرد برگزار شد، شرکتکنندگان با سردادن شعارهای ولایتمدارانه، بر تداوم مسیر مقاومت و حمایت از اقتدار نیروهای مسلح در پاسداری از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور پافشاری کردند.
حاضران در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع رهبر شهید در هدایت جبهه حق، تأکید کردند که با گذشت ۹۱ شب از آن حادثه جانسوز، نه تنها شعله ارادت مردم خاموش نشده، بلکه بصیرت اهالی این دیار در برابر جنگ رسانهای و توطئههای دشمنان صیقل یافته است.