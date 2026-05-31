موهبتی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی در نظام سلامت، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را مهمترین ابزار ساماندهی رفتار مردم، ارائهدهندگان خدمت و نظام پرداخت دانست و گفت: ادامه مسیر فعلی بدون مدیریت منابع و هزینهها، به افزایش بدهیهای انباشته منجر خواهد شد.
طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت که برای ارزیابی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که از ابتدای تیرماه سال جاری در شهرستان لردگان اجرایی خواهد شد به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده، در نشست مشترک هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و اصفهان با اشاره به شرایط موجود نظام سلامت، اظهار داشت: امروز راهی جز تغییر ریل و اصلاح شیوههای مدیریتی نداریم و اگر هزینهها و منابع بهدرستی مدیریت نشود، بدهیهای انباشته افزایش یافته و استمرار ارائه خدمات با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: این برنامه در سطح یک خدمات، نقش دروازه ورود به نظام سلامت را ایفا میکند و با مدیریت صحیح مراجعات، موجب کاهش بار مراجعه به مراکز درمانی، کاهش درخواستهای غیرضروری آزمایشگاهی و تصویربرداری و افزایش بهرهوری منابع خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: شرایط کشور نباید مانعی برای ارائه خدمات باشد، بلکه باید با بهرهگیری از روشهای نوین، خلاقانه و مبتنی بر مدیریت علمی، مسیر توسعه خدمات سلامت را با قدرت ادامه دهیم.
موهبتی با بیان اینکه موفقیت برنامه پزشکی خانواده صرفاً به ایجاد زیرساختها محدود نمیشود، تصریح کرد: در این برنامه باید رفتارها تغییر کند، از نیروهای خبره و توانمند استفاده شود و نحوه ارائه خدمات بهصورت هدفمند مدیریت شود. در واقع برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ابزاری برای ساماندهی رفتار مردم، رفتار ارائهدهندگان خدمت و همچنین نظام پرداخت در حوزه سلامت است.
وی با اشاره به نقش سرمایه انسانی در موفقیت نظام سلامت، گفت: تغییر رفتارهای مدیریتی طی سالهای اخیر موجب شده است دغدغه اصلی مدیران ارشد دانشگاهها معیشت و رفاه نیروی انسانی باشد و در همین راستا سال گذشته برای نخستین بار اعتبارات قابل توجهی برای رفاهیات کارکنان اختصاص یافت.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، ادامه داد: وزارت بهداشت همچنان از تمامی ظرفیتهای قانونی برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان استفاده میکند و پیشنهادهای مختلفی نیز در این زمینه به دستگاههای ذیربط ارائه شده است.
مهندس موهبتی با تأکید بر جایگاه محوری منابع انسانی در نظام سلامت، اظهار داشت: تجهیزات سرمایهای بدون نیروی انسانی متخصص، متعهد و باانگیزه، فاقد اثربخشی لازم خواهند بود. اصالت باید به نیروی انسانی داده شود و هرچه رضایتمندی کارکنان بیشتر باشد، بهرهبرداری و ماندگاری تجهیزات و سرمایهگذاریهای انجامشده نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اهمیت نحوه تعامل با مردم در سطح یک خدمات سلامت، گفت: رفتار کارکنان و ارائهدهندگان خدمت با مردم، نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دارد و جلب اعتماد عمومی، مهمترین سرمایه برای تحقق اهداف این برنامه ملی محسوب میشود.
پزشک خانواده محور اصلی هدایت بیماران در نظام سلامت خواهد بود/ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اول تیرماه بصورت رسمی در لردگان اجرایی خواهد شد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به آغاز رسمی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اول تیرماه، گفت: شهرستان لردگان به عنوان نماینده استان چهارمحال و بختیاری در جمع ۲۰ شهرستان کشور، اجرای این برنامه ملی را آغاز خواهد کرد.
نشست توجیهی اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان لردگان با حضور مهندس طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دکتر بابک فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه و جانشین دبیر ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، نماینده مردم شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، مدیرکل بیمه سلامت استان، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان گزارشی از روند استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اقدامات انجامشده و چالشهای موجود در مسیر اجرای این برنامه ارائه کرد.
مهندس موهبتی در این نشست با قدردانی از تلاشهای مجموعه سلامت کشور اظهار داشت: در شرایط مختلف و با وجود فراز و نشیبهای متعدد، ارائه خدمات سلامت همواره در اولویت نظام سلامت قرار داشته و تلاشهای شبانهروزی کادر درمان برای خدمترسانی به مردم، شایسته بالاترین سطح قدردانی است.
وی تأمین معیشت، ارتقای انگیزه و تکریم کارکنان نظام سلامت را از الزامات موفقیت برنامههای تحولآفرین در حوزه سلامت دانست و افزود: توجه به سرمایه انسانی، یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای موفق برنامههای ملی در حوزه سلامت است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به آغاز رسمی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اول تیرماه سال جاری گفت: این برنامه در ۲۰ شهرستان کشور اجرا میشود و شهرستان لردگان به عنوان شهرستان منتخب استان چهارمحال و بختیاری در این برنامه ملی حضور دارد.
وی اجرای برنامه پزشکی خانواده را یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در نظام سلامت عنوان کرد و افزود: این برنامه با تمرکز بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماریها، ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای خودمراقبتی و شناسایی بهموقع عوامل خطر، میتواند نقش مؤثری در بهبود شاخصهای سلامت و کاهش هزینههای درمانی ایفا کند.
مهندس موهبتی تصریح کرد: از دیگر دستاوردهای این برنامه، ایجاد نظم و انسجام در فرآیند ارائه خدمات سلامت، ارتقای مدیریت درمان بیماران و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی است که در نهایت به افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر کاهش پرداخت از جیب مردم در قالب اجرای نظام ارجاع گفت: با استقرار کامل این برنامه، علاوه بر کاهش هزینههای درمانی خانوارها، امکان پیشگیری از بسیاری از بیماریهای سخت و صعبالعلاج نیز فراهم خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در ساختار جدید ارائه خدمات سلامت، پزشک عمومی به عنوان دروازه ورود به نظام سلامت و مسئول پرونده سلامت افراد، نقش محوری در هدایت بیماران در مسیر دریافت خدمات درمانی خواهد داشت و به ازای هر سه هزار نفر جمعیت نیز یک تیم سلامت مسئولیت ارائه خدمات و پیگیری وضعیت سلامت افراد را بر عهده خواهد گرفت.
پایش و ارزیابی آمادگی شهرستان لردگان برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با حضور در کلینیک تخصصی شهدای لردگان، آخرین وضعیت آمادگی این شهرستان برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را مورد ارزیابی قرار داد.
مهندس طاهر موهبتی در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری، از روند آمادهسازی زیرساختهای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان لردگان بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی میزان آمادگی شهرستان لردگان به عنوان شهرستان منتخب استان چهارمحال و بختیاری برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت انجام شد.
معاون وزیر بهداشت در جریان این بازدید با حضور در بخش پذیرش، فرآیند ثبتنام و تشکیل پرونده سلامت شهروندان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و با مجریان برنامه، پزشکان و کارکنان اجرایی درباره روند استقرار طرح و چالشهای موجود گفتوگو کرد.
مهندس موهبتی همچنین نحوه ویزیت بیماران، فرآیند ارجاع به سطح دو خدمات تخصصی و میزان آمادگی زیرساختهای اجرایی را ارزیابی و بر ضرورت اجرای دقیق نظام ارجاع، تعامل مؤثر میان سازمانهای بیمهگر و واحدهای ارائهدهنده خدمت و بهرهگیری کامل از ظرفیتهای فناوری اطلاعات تأکید کرد.
وی اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده را گامی مهم در جهت ارتقای عدالت در سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات و مدیریت بهینه منابع نظام سلامت دانست و بر آمادگی وزارت بهداشت برای پشتیبانی از روند اجرای این برنامه ملی تأکید کرد.
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از کلینیک تخصصی شهدای لردگان
مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در جریان سفر به شهرستان لردگان از بخشهای مختلف کلینیک تخصصی شهدای لردگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی قرار گرفت.
وی ضمن گفتوگو با بیماران و مراجعان، مسائل و دغدغههای آنان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تکریم بیماران، ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت تأکید کرد.
معاون وزیر بهداشت همچنین با پزشکان و کارکنان این مرکز درمانی دیدار و از تلاشهای آنان در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد.