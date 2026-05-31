اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از تداوم وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گردوخاک در جنوب استان خبر داد و اعلام کرد: از چهارشنبه با عبور امواج جوی، رگبار و رعدوبرق نیمه شمالی استان را فرا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با انتشار گزارشی، آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، امروز (یکشنبه) همچنان شاهد وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش گردوخاک، به ویژه در نیمه جنوبی استان خواهیم بود. این وضعیت از فردا (دوشنبه) با کاهش شدت وزش باد همراه خواهد شد.

تا اواسط هفته جاری، آسمان استان عمدتاً پایدار و بدون بارندگی خواهد بود. با این حال، رطوبت موجود و شرایط فصلی در ساعات بعدازظهر، موجب رشد ابر‌های همرفتی در برخی نقاط، به خصوص مناطق شمالی استان می‌شود.

بر اساس اعلام هواشناسی استان، از بعدازظهر روز چهارشنبه، عبور امواج از تراز میانی جو، منجر به رگبار‌های متناوب باران و رعد و برق در نیمه شمالی استان خواهد شد. این ناپایداری‌های جوی تا اواخر هفته در این مناطق ادامه خواهد داشت.

طی ۲۴ ساعت گذشته، چالدران با دمای ۵ درجه خنک‌ترین و ایستگاه شهری ارومیه با ۲۸ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است. از فردا، روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.