در ایست و بازرسی شهر ساوه، از یک خودرو سواری پانصد و ۷۰ کیلوگرم گوشت قرمز غیربهداشتی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره دامپزشکی شهرستان ساوه اعلام کرد: پیرو گزارش ایست بازرسی و پلیس راه اتوبان همدان مبنی بر توقیف خودرو سواری حامل گوشت قرمز، کارشناسان این اداره پس از بررسی و تشخیص غیر قابل مصرف بودن ۵۷۰ کیلوگرم گوشت قرمز فاقد هویت و غیربهداشتی، با دستور دادستان نسبت به معدوم سازی این محموله اقدام کردند.

با توجه به اهمیت سلامت سفره مردم و مخاطرات بهداشتی ناشی از عرضه فرآورده‌های دامی نامشخص، پرونده تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد و با هماهنگی و صدور دستور قاطع از سوی مقام محترم قضایی، محموله مذکور به طور کامل معدوم و از چرخه مصرف شهروندان حذف شد.

از عموم شهروندان محترم تقاضا دارد فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را فقط از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی، مراتب را در اسرع وقت اطلاع رسانی کنند.