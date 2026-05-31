رئیس اداره دامپزشکی اهواز از کشف و ضبط حدود ۴۰۰ کیلوگرم آلایش گاوی فاقد مجوز بهداشتی، پیش از عرضه به بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مرتضی قریشی اظهار کرد: در پی پایش‌های مستمر کارشناسان دامپزشکی و با همکاری نیروی انتظامی، محموله‌ای از آلایش‌های گاوی که به‌صورت غیربهداشتی و از طریق اتوبوس از استان‌های همجوار به اهواز منتقل می‌شد، شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در این عملیات، دو نفر از عوامل توزیع این فرآورده‌های غیرمجاز دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد.

قریشی ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده، حدود ۴۰۰ کیلوگرم آلایش گاوی شامل جگر و سایر امعا و احشا که فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و مهر بازرسی دامپزشکی بود، کشف و ضبط شد. همچنین واحد صنفی مرتبط با این تخلف نیز پلمب گردید.

رئیس اداره دامپزشکی اهواز با اشاره به مخاطرات بهداشتی این‌گونه فرآورده‌ها گفت: آلایش‌های دامی به‌ویژه جگر، در صورت نگهداری و حمل در شرایط نامناسب، به سرعت فاسد شده و می‌توانند سلامت مصرف‌کنندگان را با خطرات جدی مواجه کنند.

وی تصریح کرد: فرآورده‌هایی که خارج از چرخه رسمی کشتار و بدون نظارت بازرسان دامپزشکی عرضه می‌شوند، ممکن است ناقل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بوده و تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب شوند.

قریشی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت و آلایش‌های دامی، حتماً به مهر بهداشتی دامپزشکی، مشخصات محصول و محل عرضه توجه کرده و از خرید فرآورده‌های فاقد هویت و مجوز بهداشتی خودداری کنند.