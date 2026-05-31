تیم منتخب کشتی فرنگی ایران راهی مغولستان شد
تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در سومین دوره رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی راهی مغولستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در سومین دوره رقابتهای رنکینگ اتحادیه جهانی صبح امروز (۱۰ خرداد) راهی مغولستان شد.
رقابتهای کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی ۱۴ و ۱۵ خرداد در شهر اولانباتور کشور مغولستان برگزار میشود.
ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار _عرفان جرکنی
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی _ محمد جواد رضایی
سرمربی: حسن رنگرز
مربی: بابک ولی محمدی